ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات يمنعان حمو بيكا من الغناء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
نورا نبيل
توجهت حملة من الإدارة العامة للمصنفات الفنية، بناء على التنسيق بين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات إلى أحد المنتجعات الشهيرة بالقاهرة الجديدة بناء على معلومات، تؤكد أن المدعو حمو بيكا سوف يقيم حفلا غنائيا وهو غير مصرح له من النقابة وغير مرخص من الرقابة على المصنفات.

ومنعت الحملة إقامة الحفل وتحرر محضر للمدعو حمو بيكا وكذلك المسؤول عن إدارة المكان.

يذكر أنه تم إلغاء حفل على شاطئ البيطاش منذ ثلاثة أيام تقريبا وأيضا تم إلغاء حفل له بمدينة دمياط، وقدمت كافة الإجراءات تحت إشراف مدير عام التفتيش سيف العجيزي، وضمت الحملة كلا من الأستاذ كمال عبد العال مدير مكتب إسكندرية ومحمد إبراهيم وعوني فوزي وأحمد كامل كبيري من مكتب الإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو

البطاطس المقلية تثير أزمة بين دولتين

إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية اعتبارًا من يناير 2019

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

السجن 40 عاما لمراهقة بعد تعذيبها وقتلها لفتاة بطريقة وحشية.. فيديو

شاهد .. طريقة عقاب الألمان لمن تتخطى الثلاثين دون زواج

أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي منتخب تونس قبل وصولهم إلى مصر الجمعة

مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية يكشف أسباب استقالته

إقالة وزيرين في دولة إفريقية بسبب أسعار الكاجو

الأهلي يتفاوض لضم رمضان صبحي وحسين الشحات

حقيقة اعتزال أحمد فتحي نجم الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

فيديو

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير
أحمد موسى: لأول مرة في التاريخ يجمع الفائز بجائزة نوبل إنجازين مختلفين ..فيديو
أحمد موسى معلقا على نهائي إفريقيا: لو الأهلي لعب بدون مروان كان أفضل ..فيديو
تعرف على أهم الشخصيات الحاصلة على نوبل المتوسط ملوك ورؤساء.. وآخرهم أبو العينين
أحمد موسى: نوبل المتوسط تمنح للشخصية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟