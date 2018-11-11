نقابة الموسيقيين والرقابة على المصنفات يمنعان حمو بيكا من الغناء

توجهت حملة من الإدارة العامة للمصنفات الفنية، بناء على التنسيق بين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات إلى أحد المنتجعات الشهيرة بالقاهرة الجديدة بناء على معلومات، تؤكد أن المدعو حمو بيكا سوف يقيم حفلا غنائيا وهو غير مصرح له من النقابة وغير مرخص من الرقابة على المصنفات.



ومنعت الحملة إقامة الحفل وتحرر محضر للمدعو حمو بيكا وكذلك المسؤول عن إدارة المكان.



يذكر أنه تم إلغاء حفل على شاطئ البيطاش منذ ثلاثة أيام تقريبا وأيضا تم إلغاء حفل له بمدينة دمياط، وقدمت كافة الإجراءات تحت إشراف مدير عام التفتيش سيف العجيزي، وضمت الحملة كلا من الأستاذ كمال عبد العال مدير مكتب إسكندرية ومحمد إبراهيم وعوني فوزي وأحمد كامل كبيري من مكتب الإسكندرية.