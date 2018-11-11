جمارك بورسعيد تفرج عن 331 سيارة ملاكي بـ302.118 مليون جنيه

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالادارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة الدكتور محمد الرمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر 2018 عن 331 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي وعدد 1031 سيارة اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة اجمالية 302 مليون 189 ألفا 630 جنيها .



كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 192 "بيان جمركي" خلال نفس الفترة .



وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 74 مليونا 484 ألفا 796 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 21 مليونا 551 ألفا 191 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 96 مليونا 35 الفا 987 جنيها.



وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر اكتوبر 2018 حوالي 1100 بيان جمركي بقيمة إجمالية 215 مليونا 107 آلاف 365 جنيها.



كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليونا 927 الفا 93 جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 30 مليونا 27 الفا 186 جنيها باجمالي ايرادات محصلة قدرها 44 مليونا 954 ألفا 279 جنيها .



وخلال شهر اكتوبر 2018 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها بمجمع سيارات النقل والمعدات 115 "بيان جمركي" وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 64 مليونا 652 الفا 27 جنيها.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2 مليون 409 آلاف 91 جنيها والضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 6 ملايين 736 ألفا 202 جنيه باجمالي ايرادات محصلة قدرها 9 ملايين 145 الفا 293 جنيها.



كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 98 ألفا و830 جنيها.



وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أكتوبر 2018 حوالي 581 مليونا 949 ألفا 22 جنيها.



ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 91 مليونا 820 ألفا 980 جنيها وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 58 مليونا 314 الفا 579 جنيها ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر اكتوبر 2018 حوالي 150 مليونا 135 الفا 559 جنيها.