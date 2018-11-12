ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:16 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسن العمدة
أعلن محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن وجود مفاوضات جادة من جانب ناديه مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "المفاوضات مع الأهلي تتسم بالوضوح والصراحة والعقلانية من الطرفين منذ البداية".

وأضاف: "الأهلي طلب الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ولكن الأهلي مقتنع تمامًا أنه من الصعب الحصول على خدمات اللاعب في انتقالات يناير المقبلة.. طاهر محمد طاهر قريب من الأهلي في نهاية الموسم والمفاوضات تسير بشكل جيد مع المقاولون العرب".
loading...

ترشيحاتنا

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

أحمد موسى للمنتخب التونسي: أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر..فيديو

شاهد .. ميلانيا ترامب تقود زوجات الزعماء خلال الاحتفال بذكرى الحرب العالمية

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مؤجلات الأهلي

هتدفعوا كام ؟.. شرط ضيوف الفضائيات للظهور على الشاشة

السيول والأمطار تضرب الإمارات بعد الكويت .. فيديو

وزير التربية والتعليم يرد على مقولة طه حسين يتألم في قبره.. فيديو

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للسيول وحالة الطقس هذا الاسبوع.. فيديو

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

استدعاء مدير أمن النادي الأهلي لسماع أقواله في أحداث مباراة حوريا الغيني

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو
أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو
ميشيل كاباسو: أبو العينين يمتلك استثمارات كبيرة.. والشباب يثقون به.. فيديو
الجنايات تقضي بحبس معاون مباحث المقطم 3 سنوات و6 أشهر لأميني شرطة في مقتل عفروتو.. وصراخ وعويل أهالي المجني عقب النطق بالحكم.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟