المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

أعلن محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن وجود مفاوضات جادة من جانب ناديه مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر.



وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "المفاوضات مع الأهلي تتسم بالوضوح والصراحة والعقلانية من الطرفين منذ البداية".



وأضاف: "الأهلي طلب الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ولكن الأهلي مقتنع تمامًا أنه من الصعب الحصول على خدمات اللاعب في انتقالات يناير المقبلة.. طاهر محمد طاهر قريب من الأهلي في نهاية الموسم والمفاوضات تسير بشكل جيد مع المقاولون العرب".