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المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأنه لا توجد أى إخطارات بوجود شبورة مائية أو تساقط أمطار، لافتًا إلى أن الأحجام المرورية المعتادة متوسطة منذ صباح اليوم الاثنين.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة أسفل الدائرى فى الطريق المتجه ناحية ميدان الرماية، مؤكدًا انه جارى إصلاح الماسورة وسحب الكثافات المرورية لعودة سير الحركة المرورية مرة أخرى.

وأوضح أن هناك أحجامًا مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية، وأوصى باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.

وأشار إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.

وناشد قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة القيادة بهدوء وتقليل السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.
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