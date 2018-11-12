نيفين جامع: تنسيق تام مع الوزارات والمؤسسات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر "2030"، والتي تهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ استراتيجية الدولة 2030 للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويل مشروعات الشباب واتاحة كافة انواع الدعم الفني والمالي لتلك المشروعات.



وأكدت نيفين جامع ، في كلمتها ، أن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال تعتمد على تعاون كافة الجهات والوزارات والتنسيق بينهم لوضع حلولا متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات واتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب علي العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، حيث يعتبر الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات ليصبح محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر.



وأشارت إلى أن الجهاز يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتطورها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل الحر والتشغيل الذاتي، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار بين شباب الخريجين.



وأوضحت أن الجهاز يعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة علي تنفيذ عدة محاور تتمثل في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع اتاحة اشكال مختلفة ومبتكرة من التمويل بما يتناسب واحتياجات أصحاب تلك المشروعات وأيضا تشجيع التصدير والمشروعات الإنتاجية و توفير خدمات تنمية الأعمال لأصحاب المشروعات للتأكد من استمرار مشروعاتهم ونجاحها .



وأضافت أن الجهاز قد أنشأ منصة الكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشارك فيها معظم شركاء التنمية المعنيين بهذا القطاع لعرض مختلف الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذه المشروعات وسوف يتم إطلاق هذه المنصة في بداية العام القادم.