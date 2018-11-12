ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن القاهرة عاصمة الابتكار

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المحافظات الفائزة في مؤشرات الابتكار؛ حيث فازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا، كما فازت محافظة المنيا بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي ومؤشر ريادة الأعمال.

وفازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي محافظة البحر الأحمر، وقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الابتكار، كما فازت أيضًا بأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية ومؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وسلم صقر درع الأكاديمية للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة لمياء أحمد عبد الهادي، نائب محافظ الجيزة، ورندا فتحي، ممثل عن محافظة البحر الأحمر.

وأوضح صقر، عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار، أشار إلى أن المؤشر محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشرًا لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمى المعترف به دوليًا في قياس الابتكار.

وأكد أن مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان عاصمة الابتكار إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هذا هو الإصدار الثالث للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016، ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.

loading...

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية تكشف حقيقة ترشح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية

افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء من البيوجاز فى صرف سخا اليوم

فرج عامر يفتح النار على الاهلي لهذا السبب

قولي وداعا لقشرة شعر الرأس بهذه الوصفة السحرية

إعفاء رئيس مدينة رأس البر من منصبه بعد واقعة الاعتداء على بائعة متجولة

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

شاهد.. ياباني وزوجته ينظفان شوارع الزمالك

البحوث الإسلامية تكشف عن 17 اسما لرسول الله محمد

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

مسلم ومن الدروز.. مواقع التواصل تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المقتول في غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على خطة مدير فني الزمالك خلال فترة التوقف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

فيديو

السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات يتصدر نشرة صباح البلد
رئيس العالمية لريادة الأعمال: مصر تمر بتحول اقتصادي كبير..فيديو
شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟