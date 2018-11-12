أكاديمية البحث العلمي تعلن القاهرة عاصمة الابتكار

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المحافظات الفائزة في مؤشرات الابتكار؛ حيث فازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا، كما فازت محافظة المنيا بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي ومؤشر ريادة الأعمال.





وفازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي محافظة البحر الأحمر، وقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الابتكار، كما فازت أيضًا بأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية ومؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية، وسلم صقر درع الأكاديمية للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة لمياء أحمد عبد الهادي، نائب محافظ الجيزة، ورندا فتحي، ممثل عن محافظة البحر الأحمر.





وأوضح صقر، عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار، أشار إلى أن المؤشر محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشرًا لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمى المعترف به دوليًا في قياس الابتكار.





وأكد أن مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان عاصمة الابتكار إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن هذا هو الإصدار الثالث للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016، ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.