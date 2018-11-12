ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومى للطفولة والأمومة يفتتح ورشة عمل للعدالة التصالحية فى مصر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
أمل مجدى
نظمت المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل تدريبية على مدار هذا الأسبوع بشأن تطبيق المشروع التجريبي للعدالة التصالحية وذلك لمديري وحدات الحماية العامة والفرعية بمحافظة الاسكندرية والأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين العاملين بها وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام ويونيسف وهيئة تيرديزوم، وقد تم الاستعانة بخبراء دوليين سبق أن ساعدت في تطبيق هذا النهج في دول مختلفة.

يأتي نهج العدالة التصالحية كأحد بدائل العدالة الجنائية للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون ووفقًا لما تقتضيه تحقيق المصلحة الفضلى لهم حيث تعتبر العدالة التصالحية طريقة للتصدي للسلوك الإجرامي عن طريق جبر الضرر الذي سببته الجريمة واستعادة الوئام قدر الإمكان بين الجاني والمجني عليه مما يجعل الطفل في نزاع مع القانون مسئولا المسئولية الكاملة عن تصرفاته وعن تعويض الضرر الناجم عن جرمه. كما تعد الأنسب لتأهيلهم وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع من جديد.

سيتم خلال ورشة العمل التعريف بكيفية تنفيذ اجتماعات العدالة التصالحية و التعريف بمسؤليات المنسقين ومديري الحالات وميسري اجتماعات العدالة التصالحية خلال مرحلة الإحالة والإعداد لعقد اجتماع العدالة التصالحية وكذلك دورهم في مرحلة الاتفاق والتيسير والمتابعة لإتمام عملية العدالة التصالحية.
القومى للطفولة والأمومة يفتتح ورشة عمل للعدالة التصالحية فى مصر
القومى للطفولة والأمومة يفتتح ورشة عمل للعدالة التصالحية فى مصر
loading...

ترشيحاتنا

إنطلاق أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا بحضور الرئيس السيسي

محمود فايز عن أقوى كلاسيكو فى العالم: هو حد ممكن يفتكرنا دلوقتي

حكاية أول رحلة سفر لـ هند رستم.. تسببت في علقة ساخنة لصبي عاكسها

ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور

آثار مصرية للبيع بأعلى سعر في مزاد سوثبي وكريستيز بـ لندن..صور

حزب نداء تونس: رئيس الحكومة سلم البلد إلى الإسلام السياسي..فيديو

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

ننشر أسماء حاجزى الإعلان التاسع لشقق أكتوبر داخل الأولوية

أمين عمر حكما لمباراة المقاصة أمام بيراميدز بالدورى الممتاز

ترودو: المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث لخاشقجي

شاهد... انهيار كوبري وابتلاع سيارة نقل محملة بالأخشاب في الشرقية

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

فيديو

رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو
التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟