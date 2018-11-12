ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طاهر محمد يحسم الشوط الأول لصالح المقاولون العرب على حساب الداخلية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:49 م
عماد النحاس
عماد النحاس
عمرو الحلوانى
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فى التقدم على فريق الداخلية بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

جاء هدف المقاولون العرب عن طريق طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول .

شهدت المباراة تنافسا كبيرا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما فى حصد نقاط المباراة الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .

ويمتلك الداخلية 16 نقطة محتلا بها المركز السابع، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

منتخب مصر يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة تونس .. صور

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

شاهد.. ياباني وزوجته ينظفان شوارع الزمالك

برلمانى يتهم وحدة الرصف بكفر الشيخ بتسهيل الاستيلاء على المال العام

مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم لبس الرجال للياقوت والألماس.. فيديو

#فضيحه_أردوغان_بجلاجل تجتاج تويتر.. ومغردون: يتاجر بالدماء

التنمية المحلية: ترخيص 211 ألف توك توك حتى الان

ميدو يهاجم شناوي الأهلي ويختار الأفضل لحراسة مرمى المنتخب

التضامن تطلق مسابقة بين شباب 408 نوادي لتطوير العمل المؤسسي

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

وزير التنمية المحلية: 19,8 مليار جنيه لرصف الطرق

جارديان: فشل المحاولات الأوروبية لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

فيديو

رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو
التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟