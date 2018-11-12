طاهر محمد يحسم الشوط الأول لصالح المقاولون العرب على حساب الداخلية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فى التقدم على فريق الداخلية بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



جاء هدف المقاولون العرب عن طريق طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول .



شهدت المباراة تنافسا كبيرا بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما فى حصد نقاط المباراة الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .



ويمتلك الداخلية 16 نقطة محتلا بها المركز السابع، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

