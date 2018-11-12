رؤوف أبو زكي: انعقاد الدورة الرابعة من ملتقى الأعمال المصري اللبناني تأكيدا على أهميته





ويشارك في تنظيم الملتقى كل من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ومجلس الاعمال المصري اللبناني، ومجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في السفارة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية رؤوف أبو زكي، إن انعقاد ملتقى الأعمال المصري - اللبناني في دورته الرابعة يعد تأكيدا على نجاحه وعلى الرغبة في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء على صعيد الحكومتين أو على صعيد القطاع الخاص في كل من مصر ولبنان.وأضاف أن الملتقى سيستقطب وزراء مختصين من الجانبين وحشدا من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.وتابع أبو زكي قائلًا: "إنّ البرنامج المعد للملتقى يتضمن واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين. ويشكل ذلك فرصة للبحث في المعوقات والمشاكل التي يواجهها التبادل التجاري بشكل خاص والناتجة إما من أسباب اقتصادية وتجارية أو من أسباب لوجستية، ونحن هنا نسجل الجهود المبذولة في هذا المجال ولاسيما من جانب المكتب التجاري في السفارة المصرية ببيروت، حيث نعقد اجتماعات متخصصة في سلع معينة بعد إيجاد الحلول المناسبة لها".وأضاف: "إننا من جانب آخر، نثمّن التطور الحاصل في التبادل السياحي بين البلدين الذي يحقق نموًا مطردًا في الاتجاهين، كما ننوّه بالتوسّع الذي تشهده الاستثمارات اللبنانية في مصر، وبالآفاق المشجعة لها بفضل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما توفره من فرص في مختلف القطاعات".وقال أبو زكي: "في الوقت الذي تشهد مصر نشاطًا اقتصاديًا واسعًا في ظل استقرار سياسي ومناخ استثماري ملائم، يمرّ لبنان حاليًا في مرحلة رمادية بسبب التأخر في تشكيل الحكومة والتي نأمل أن يتم تجاوزها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن القطاع الخاص اللبناني يحافظ على حيويته وتستمر مبادراته في الداخل والخارج، بعد أن اكتسب ما يكفيه من مناعة وما اكتسبه من خبرة في أوقات الأزمات. ونأمل مع انعقاد الملتقى أن يكون للبنان حكومة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة وفي مقدمها ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري الذي أقرّه مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في أبريل الماضي. وكلنا أمل بأن يساهم ملتقانا في دورته الرابعة على حلحلة كل المشاكل التي تعيق تطور العلاقات اللبنانية المصرية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة اليوم، وشارك فيه كل من رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني المهندس أحمد السويدي، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.