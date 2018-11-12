أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين بعد إساءات النائبة الكويتية ..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسي، كل التقدير والتحية للشعب الكويتي الشقيق؛ موضحا أن الأشقاء في الكويت تربطهم بالمصريين محبة وود.





واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الهجوم الذي تعرضت له الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد واقعة الاعتداء على مصرية هناك.





وأوضح "موسى"، أن النائبة الكويتية التي هاجمت الوزيرة المصرية لا تمثل دولة ولا شعب الكويت، وإنما تعبر فقط عن نفسها؛ موجهًا رسالة الي كل المصريين الغاضبين من تصريحات النائبة: «اتركوا الامر الى الشعب الكويتي.. لأنه شعب عظيم ومحترم ولن يرضى بما فعلته هذه النائبة من الاساءة للوزيرة المصرية».