نجم الراي محمد عدلي يصدر جديده Allo mon SOSS

طرح نجم الراي المغربي الفنان محمد عدلي، على قناته الرسمية ب ''اليوتوب'' وعلى جميع تطبيقات الديجيتال الموسيقية، جديده الفني و أغنية سينجل تحمل عنوان: "Allo mon SOSS" وهي من كلمات و ألحان الجزائري بلخير طراري بتعديل وتعاون مع الفنان عدلي نفسه، ومن توزيع المايسترو هشام خاتير، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في أغنيتي "نديكلاري نبغيك"و"ماصدقتيش".



الأغنية تم إصدارها على شكل فيديو كليب أخرجها لمخرج الشاب بلال التائب، حيث تم تصويره بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مراكش.



أغنية "Allo mon SOSS"، تدخل في ستيل فن الراي العصري وتتميز بإيقاعات موسيقية شبابية تصاعدية مزجت بين "الراي " و "الريجيطون "، واعتمدت لهجة مغربية جزائرية بسيطة ومميزة اختيرت بدقة، لتكون قريبة من المجتمع المغاربي خاصة فئة الشباب.



أغنية "Allo mon SOSS" تبعث الأمل والتفاؤل، فهي تكرم المرأة و تتغزل بها داخل إطار العلاقات العاطفية بعيدا عن المشاحنات والخلافات والطاقات السلبية للأشخاص المشحونة بالغيرة، بالحسد و بالأحكام المسبقة.



وهذا ما يميز الفنان عدلي الذي يختار دائما أغانيه بعناية ليفاجأ جمهوره بتقديم أغان متجددة موسيقيا، ومختلفة كلمات وأداء.



والجدير بالذكر، إن الفنان المغربي عدلي قد فاز بجائزة أفضل أغنية ضمن فئة الراي والموسيقى الشعبية، وذلك عن أغنيته ”ندكلاي نبغيك”، بمسابقة ”موروكو ميوزيك أوورد” في نسختها الخامسة سنة 2017، خلال منافسة قوية مع كل من الفنانة زينة الداودية والمجموعة الشعبية فايف ستار.