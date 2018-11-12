رئيس إفريقية النواب عن تصريحات صفاء الهاشم: طائشة ومرفوضة

رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التصريحات التي وصفها بـ"المتدنية" و"غير المسئولة" للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا أن تلك التصريحات تحمل تطاولا ومزايدة غير مبررة على حديث الوزيرة المصرية، وتلميحات مرفوضة في حق المصريين في الكويت، وتنم عن جهل بطبيعة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي.



وأضاف في بيان صحفي له اليوم الاثنين: الوزيرة المصرية تحدثت عن واقعة اعتداء حدثت تجاه مواطنة مصرية دون أي تجاوز، بل إن الوزيرة حرصت على الاشادة بعدالة جهات التحقيق في دولة الكويت، وكانت تصريحات الوزيرة مسئولة تعكس حجم إدراكها للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، على عكس النهج الطائش الذى اتخذته النائبة الكويتية في تصريحاتها، والذى عكس تدنيا في لغة الحوار والجسد، واستخدام تعبيرات لم نعهد بها من الأشقاء في البرلمانات العربية.



وأكد أن الأسلوب الذى تحدثت به النائبة الكويتية عن المصريين المقيمين في الكويت غير مقبول، قائلًا "لا أفهم كيف يمكن أن تستخدم نائبة يفترض أنها مسئولة لغة حوار متدنية إلي هذه الدرجة، ولا يقبلها العامة من الناس، إضافة إلي تلميحات مصطنعة وليس لها اي مبرر أو علاقة بحديث السفيرة المصرية".



وقال: "أدعو النائبة الكويتية إلى إعادة الاستماع إلي تصريحات الوزيرة المصرية، على الأقل لتتعلم آداب الحديث، حينما يتحدث مسئول في الدولة المصرية عن دولة شقيقة مثل الكويت، التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين".



وأضاف: النائبة الكويتية ادعت على غير الحقيقة أن الدولة المصرية لم يكن لها موقف في واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في "نوتنجهام"، إذ قامت لجنة العلاقات الخارجية باستدعاء السفير البريطاني للاستماع حول تفاصيل القضية، واتخذت الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المواطنة المصرية ضحية تلك الواقعة.



وأكد "رضوان" أن تلك التصريحات غير المبررة لن تمس العلاقات الطيبة والحميدة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيق، والتي تعد أكبر من كل هذه المهاترات.



وكانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم خرجت في تصريحات مصورة هاجمت فيها وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مدعية أن تصريحات الوزيرة حملت مزايدة على دولتها، واستخدمت عبارات وتعبيرات اعتبرها البعض تحمل تجاوزا غير مقبول تجاه الوزيرة المصرية والمواطنين المصريين المقيمين في دولة الكويت.