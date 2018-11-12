أصالة تتخطى المليون التاسع في شهر بـ الحقيقة.. فيديو

بلغ إجمالي مشاهدات أغنية "الحقيقة" للنجمة أصالة إلى 9 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية على قناة أصالة 5 ملايين و250 ألف مشاهدة، بينما حققت على قناة روتانا 3 ملايين و750 ألف مشاهدة.



والأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.



وتعكف أصالة حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه العام المقبل.