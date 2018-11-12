ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أصالة تتخطى المليون التاسع في شهر بـ الحقيقة.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
سعيد فراج
بلغ إجمالي مشاهدات أغنية "الحقيقة" للنجمة أصالة إلى 9 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية على قناة أصالة 5 ملايين و250 ألف مشاهدة، بينما حققت على قناة روتانا 3 ملايين و750 ألف مشاهدة.

والأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.

وتعكف أصالة حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه العام المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس الشتاء.. الأربعاء والخميس موجة طقس غير مستقرة

الفيسبوك ينهار في جميع أنحاء العالم .. صور

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

على طريقة بوش.. رشق وزير الإعلام المنشق عن الحوثيين بالحذاء.. فيديو

محمد يوسف يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل وليد أزارو عن الأهلي

تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو

3 مدافعين تحت أنظار إدارة الزمالك في الانتقالات الشتوية

التموين : لم نحذف أي مواطن بسبب دخله

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

الخارجية الروسية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن قصف غزة.. وتثمن الجهود المصرية

أحمد موسى يفضح الإخوان وأحمد بتاع هولندا ..فيديو

برعاية قطر .. باكستان تفرج عن أخطر إرهابيي طالبان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

بعد نجاح عيش بشوقك.. تامر حسنى: مكنش ينفع أعمل حاجة عادية.. فيديو
تامر حسني: أرقام نجاح ألبوم عيش بشوقك فاجأتني.. فيديو
تامر حسني عن إنتاجه وتصويره لألبومه الأخير: أنا مجنون .. فيديو
فساد المحليات وصل للركب.. متحدث النواب يكشف سبب إطلاق رئيس المجلس هذا التصريح
شروط وموعد التقديم على وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟