لقطات جديدة لاستهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة جديدة، توثق لحظة استهداف حافلة جنود إسرائيليين على الحدود مع قطاع غزة بصاروخ من طراز كورنيت.



وأعلنت غرفة العمليات المشتركة لحركة "حماس"، اليوم، أن عناصرها تمكنوا من استهداف حافلة إسرائيلية تقل عددا من الجنود في منطقة أحراش مفلاسيم، شرق جباليا بصاروخ كورنيت.



وكانت الغرفة المشتركة أكدت أن صاروخ الكورنيت أصاب الحافلة بشكل مباشر، ما أدى لمقتل وإصابة من كان بداخلها.



