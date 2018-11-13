مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروع على صحراوي الإسكندرية

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم مروع، وقع منذ قليل على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، عند منطقة أبيس، غرب الإسكندرية.





وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، مدخل قري أبيس، اتجاه القاهرة.





وبالانتقال، تبين حدوث مصادمة بين "السيارة رقم "س ل ف 5836 مصر-ميكروباص"، قيادة المدعو "م م ع"، 27 عام، مقيم دائرة محرم بك، وعربة خشبية تجرها دابه يقودها المدعو "ط م ع"، 40 عام، عاطل، مقيم دائرة قسم أول العامرية، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه عندما فوجئ قائدها بالعربة الخشبية تقطع الطريق أمامه للدوران للاتجاه المقابل؛ فلم يستطع تفاديها واصطدم بها.





وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة 7 من مستقليها، بالإضافة إلى قائد العربة الخشبية وشخص آخر بصحبته، بجروح وكدمات بالجسم.





ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفيات "الشرطة - الجامعي - الجمهورية" للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارة.





وأزال رجال المرور آثار الحادث وأعادوا حركة السيارات لطبيعتها على الطريق، كما جرى التحفظ على السيارة والعربة الخشبية.



