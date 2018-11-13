ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروع على صحراوي الإسكندرية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
حادث مروع على صحراوي
حادث مروع على صحراوي الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم مروع، وقع منذ قليل على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، عند منطقة أبيس، غرب الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، مدخل قري أبيس، اتجاه القاهرة.

وبالانتقال، تبين حدوث مصادمة بين "السيارة رقم "س ل ف 5836 مصر-ميكروباص"، قيادة المدعو "م م ع"، 27 عام، مقيم دائرة محرم بك، وعربة خشبية تجرها دابه يقودها المدعو "ط م ع"، 40 عام، عاطل، مقيم دائرة قسم أول العامرية، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه عندما فوجئ قائدها بالعربة الخشبية تقطع الطريق أمامه للدوران للاتجاه المقابل؛ فلم يستطع تفاديها واصطدم بها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة 7 من مستقليها، بالإضافة إلى قائد العربة الخشبية وشخص آخر بصحبته، بجروح وكدمات بالجسم.

ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفيات "الشرطة - الجامعي - الجمهورية" للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارة.

وأزال رجال المرور آثار الحادث وأعادوا حركة السيارات لطبيعتها على الطريق، كما جرى التحفظ على السيارة والعربة الخشبية.

وحرر المحضر رقم 27050/ 2018 جنح قسم شرطة أول العامرية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

التموين : لم نحذف أي مواطن بسبب دخله

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

البرلمان يرد على النائبة الكويتية التي أساءت لوزيرة الهجرة

حكمت المحكمة.. المشدد 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق والسجن عام لـ أبو تريكة.. تحديد جلسة للحكم على المطربة بوسي وأخرى لمحاكمة قاتل طالب الرحاب.. وتأجيل محاكمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد

مصرع شاب في حفرة أثرية.. ولجنة هندسية: استمرار البحث عن الجثة يهدد حياة سكان العقار

الوزير اليهودي في الحكومة التونسية يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

«صدى البلد» ينفرد بنشر حركة تنقلات عدد من القيادات التنفيذية بالجيزة

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

احسب سعر سيارتك بعد الإعفاء الجمركي

أحمد موسى يكشف حقيقة مرض الرئيس التركي الخطير

السلطان النائم.. كم مرة نام أردوغان على الهواء مباشرة.. فيديو

سيد معوض: ما حدث من بعض لاعبي الأهلي عقب هزيمة الوداد يشرح الكثير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو
طرح برومو فيلم بوكيمون.. والعرض فى مايو المقبل
تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو
تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو
محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟