بعد حلقته مع صاحبة السعادة.. شذى لـ تامر حسني: نجاحك مش من فراغ

عبرت الفنانة شذى عن إعجابها الشديد بحلقة النجم تامر حسني مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" مساء أمس الاثنين.



وقالت شذى عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "وأنا بتفرج على حلقة تامر النهاردة مع العظيمة إسعاد يونس رجعت ١٥ سنة من وإحنا بنقعد وبنحلم وبنخطط وبنضحك وبنزعل وإفتكرت قد إيه تامر كان مصدق حلمه وواثق إنه هيحققه حتى لو إتأخر وحتى لو ناس كتير كانت بتحاول تحبطه وحتى لو اتكعبل بس هو كان بس شايف هدفه ومصدقه وهو ده المهم وكفايه اني بتفرج وانا بجد فرحانه بيه كأنه أخويا قريبي حد من بيتنا عشت تفاصيل حلمه من أول لما كان بيفكر في الفكرة ويرسمها لحد لما الحمدلله بقا مش بس نجم الجيل لأ نجم أجيال حقيقي مش مجرد لقب".



وأضافت: "من الأخر يعني بجد يمكن القريبين مني عارفين اني قد إيه بقالي فتره عندي إحباط ومضايقه من اللي بيحصل للأغنية المصرية تحديدا بس بما إني مقتنعة إن مفيش حاجه بتحصل صدفة فأقدر أقول إن برضو تامر حسني زي كل شويه كان بيدفعني اجتهد واركز زي م كان سبب للمره ١٠٠٠٠٠٠ ان طاقتي تتجدد تاني وأحس إن فعلا إحنا مش تجار ولازم نستحمل ويكون عندنا اصرار نكمل اللي تعبنا فيه من سنين برافو تامر حسني نجاحك مش من فراغ ومش صدفة".



وتابعت: "قالولنا زمان النجاح سهل ممكن يجي صدفة حظ.. بس الإستمرارية هي اللي مش سهلة ودي اللي بتأكد إنك مجتهد وبتتعب وفنان حقيقي لأن ١٥ سنه مش رقم قليل وإنك تقدر تجمع أجيال وأعمار مختلفة على حبك يبقى انت فنان بجد وحقيقي جدا".

