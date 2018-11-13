مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

اقترب الدولي التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، من الانتقال للدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" السعودية، فإن حمدي النقاز سينضم لصفوف فريق اتحاد جدة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقالت الصحيفة في تقريرها إن اللاعب التونسي دخل دائرة اهتمامات نادي الاتحاد، بعد تألقه مع الزمالك أمام الهلال في كأس السوبر المصري السعودي، والذي توج به الفريق الأبيض.