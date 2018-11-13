الأهلى: منح العناصر غير المشاركة أساسيا بالفريق فرصة بالمرحلة المقبلة

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفترة المقبلة سوف تشهد الدفع باللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كاملة مع الفريق في المباريات الرسمية، بسبب ضغط البطولة الإفريقية، على أن يتم ذلك وفقًا للرؤية الفنية لـباتريس كاريترون، المدير الفني للفريق.



وأوضح "يوسف"، أن كل لاعب مطالب ببذل أقصى جهد خلال التدريبات، من أجل الحصول على فرصته، فيما يبقي قرار المدير الفني هو الحاسم وفقًا لظروف كل مباراة واختياره للتشكيل المناسب لها.



وشدد المدرب العام بالأهلي، على أن كل لاعب في الأهلي سيحصل على فرصته كاملة، بسبب مشاركة الفريق في أكثر من بطولة؛ سواء كأس زايد للأندية للأبطال، أو الدوري العام، إلى جانب النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأكّد أن الجهاز الفني دائمًا ما يبحث عن المصلحة العامة للفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد منح العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي فرصة، فيما يبقى الدور الأكبر على كل لاعب حتى يؤكد أحقيته في المشاركة.