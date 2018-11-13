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أحمد موسى يجري استطلاعا حول ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريم الخـطيب
طرح الإعلامي أحمد موسى سؤالا خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» الليلة .. هل تؤيد ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة؟ «نعم - لا».

وطالب «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» المواطنين بالمشاركة من خلال الإتصالات الهاتفية او الرسائل القصيرة والإجابة على استطلاع اليوم وحتى نهاية الحلقة.

وأكد «موسى» أن الزيادة السكانية أكبر تحد يواجه مصر، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية إيجابية في حالة وجود إنتاج حقيقي وعمل جاد، مضيفا أنه إذا استمرت مصر في الزيادة السكانية المرتفعة يصل عدد سكانها إلى 200 مليون نسمة بعد 40 سنة.
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