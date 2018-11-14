تدريب 46 مرشحا معاقا بالدقهلية لتشغيلهم بوظائف تناسبهم

بدأت إدارة المتابعة بمديرية القوى العاملة بالدقهلية، واللجنة المشكلة من الوزارة تحت رعاية مدير المديرية أحمد القللي بإجراء المقابلات الشخصية لذوى القدرات الخاصة للتدريب من أجل التشغيل من خلال المبادرة "مصر بكم أجمل"، وذلك من خلال وظائف تتناسب مع نسبة الإعاقة لديهم، وقد أبدى جميع الحضور استعدادهم لبدء البرنامج بدون أى عقبات.





وتقدم للاختبارات 114 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة للانضمام للبرنامج الثالث، واجتازها 46 مرشحًا وفقا للقواعد والضوابط.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مبادرة "مصر بكم أجمل" التى تنفذها الوزارة بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم منوها إلى أن دورة تستوعب من 120 إلى 150 متدربا لتحقيق 5 آلاف شخص فى 27 محافظة.





وأوضح أن تنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بذوى الاحتياجات الخاصة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.