انتخاب نائب وزيرة التخطيط رئيسا لشمال أفريقيا بمنظمة الإدارة العامة‎

اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة بالإجماع انتخاب غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، كرئيس لمجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة، والتي تضم كلا من مصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وذلك في الانتخابات التي عقدت خلال فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة.



وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حصول مصر علي هذا المنصب يأتي استكمالا للإنجازات التي حققتها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة، والتي شهدت حصول مصر على المركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة المنظمة للابتكار الإداري.



وقال "السعيد" إن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائمًا وأبدًا بانتمائها الأفريقي، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.



وأعربت غادة لبيب عن سعادتها بتمثيلها لمصر كرئيس مجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للإدارة العامة، مؤكدة أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلال تلك الجهود إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.



جدير بالذكر أنه تم تجديد انتخاب رولند مسيسكا، وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة العامة في زامبيا كرئيس للمنظمة، وكذا تجديد انتخاب محمد بنعبد القادر، الوزير المغربي المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كنائب رئيس المنظمة، بالإضافة إلى انتخاب جون ناكازاغو، من أوغندا كرئيس مجموعة شرق أفريقيا، وفوستين كلوفيس نونديو، رئيس جهاز الخدمة العامة بالكاميرون كرئيس مجموعة وسط أفريقيا، وناويدي جورتسوي موسالاكاتني، مديرة إدارة التنمية الإدارية ببوتسوانا كرئيس مجموعة جنوب أفريقيا.



وكانت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فازت بالمركز الأول والدرع الذهبي لمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" الذى تشرف عليه وزارة التخطيط، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، والتي عقدت في مدينة جابروني عاصمة بوتسوانا خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2018 تحت عنوان "الابتكار في الإدارة العامة".

