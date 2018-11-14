الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية .. صور

تعرضت الإسكندرية والسواحل الشمالية اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي.



وكلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، للتعامل مع سقوط الأمطار.



وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة، تجنبًا لحدوث أي مشكلات بأي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.



وطالبت المحافظة المواطنين بتوخى الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.