القنصلية المصرية بالكويت تناشد أبناء الجالية عدم الخروج إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة

ناشدت القنصلية المصرية في الكويت ، أبناء الجالية المصرية ، الالتزام بكافة تعليمات السلامة والأمان، وعدم الخروج من منازلهم في الوقت الحالي، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وذلك في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الكويت حاليا.



وأكدت القنصلية المصرية- في بيان لها مساء اليوم الأربعاء - أهمية متابعة تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية (لجنة الدفاع المدني)، والجهات الحكومية الكويتية المعنية، فيما يخص الإرشادات والاحتياطات اللازمة، وتطورات حالة الطقس خلال الفترة القادمة، وكذلك إرقام هواتف الطوارئ التي يتم نشرها من قبل الجهات المشار إليها.



وأهابت بأبناء الجالية المصرية في الكويت ، سرعة الاتصال على أرقام هواتف القنصلية في حالة الطوارىء، وهى ( 22548800 - 22548801).



تجدر الإشارة إلى أن الكويت تشهد حاليا موجة جديدة من الطقس السييء؛ حيث تهطل الأمطار بغزارة شديدة، وسط انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية، فيما ناشدت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.



