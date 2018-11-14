وزير البترول: اكتشافات الغاز العام الماضي أسهمت في اكتفاء مصر ذاتيا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك استراتيجية للتوسع في اكتشاف الغاز داخل المياه العميقة .



وأضاف خلال لقائه بفضائية " اكسترا نيوز"، ان الوزارة قامت بإعداد دراسة كاملة للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر ، مؤكدا أنه تم إضافة العديد من المشروعات البترولية إلى القطاع خلال عام 2017.



وأكد وزير البترول، أن اكتشاف الغاز العام الماضي ساهم في اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي ، منوها أن النجاحات التي حققها قطاع البترول أسهمت في تغيير نظرة المجتمع الدولي إلى مصر.