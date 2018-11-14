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نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:19 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
هاني حسين
وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التحية والتقدير للشعب الكويتي والحكومة الكويتية، قائلة:" تأثرت بشعور الشعب الكويتي ورأيت مظاهرة حب للعلاقات بين مصر والكويت".

وأضافت " مكرم " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " أون إي"، قائلة:" الكتاب الكويتيين أرسلوا لي مجموعة من المقالات تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وحرصت على شكرهم وأكدت أن ما حدث حالة فردية ولا يعبر عن شعب الكويت والحكومة".

وتابعت:" إحنا شعب واحد وأسرة واحدة كبيرة، ولا ينبغي الرد على أي رأي فردي وكنت حريصة على توضيح ذلك مع بداية نشوب الأزمة وطالبت الجميع بعدم الرد على ما حدث من إساءات". 
 
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