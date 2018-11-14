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التموين تفجر مفاجأة : مليون شخص متوفى وأسرهم تحصل على الدعم

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن هناك 82 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز منذ بداية المنظومة الجديدة التى قام بإطلاقها الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى يناير 2018.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك مليون شخص متوفى ويحصل أسرهم على الدعم من التموين من خبز.

وأشار إلى أن هناك 125 مليون جنيه تنفق شهريًا لأسر المتوفين فى البطاقة التموينية.

وكشف أن حصول بعض المواطنين على الحصص التموينية بدون حق يؤثر على المواطن الفقير وكشف أنه تم اضافة مليون أسرة على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة .
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