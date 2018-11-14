التنمية المحلية: رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالصعيد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تنمية صعيد مصر له أولوية كبيرة، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في محافظتي سوهاج وقنا.



وأضاف " قاسم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم رصد 1.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الصعيد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ تلك المشروعات بناء على دراسة لاحتياجات الأهالي والمواطنين، من خلال لجان تشاورية من أهالي المحافظتين.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم العمل على إنشاء 6 مناطق تنمية صناعية في المحافظتين، مشيرا إلى أن تم رصد الاحتياجات وتم البدء في تنفيذ المشروعات، وهناك خطة تم وضعها للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في قرى ونجوع ومراكز مصر تنتهي في 2030.