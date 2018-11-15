قمة أوروبية طارئة في 25 نوفمبر الجاري لمناقشة بريكست

من جانبه، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنر - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "لم ينته علملنا بعد. هناك طريق طويل من العمل بالنسبة لكافة الأطراف".





أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الخميس عقد قمة أوروبية طارئة يوم 25 نوفمبر الجاري لمناقشة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من دون أن يعلن مزيدا من التفاصيل.يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حازت أمس الأربعاء على تأييد حكومتها لمسودة اتفاق "بريكست" بعد توتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية كادت تفضي لفشله.