مدرب منتخب مصر السابق يتنبأ بسيناريو سيئ لمواجهة الفراعنة وتونس

أكد أسامه نبيه المدرب العام للمنتخب المصري السابق والكوكب السعودي الحالي أن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي غدا، هي أول اختبار حقيقي لطريقة اللعب بشكل هجومي التي يلعب بها خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر أثير "أون سبورت اف ام" أن أي طريقة لعب لها مميزات وسلبيات ولكن من الصعب الحكم عليها من خلال المباريات السهلة.



وأكمل أن مباراة الغد ستكشف سلبيات الأداء الهجومي للمنتخب.



وتابع أن لاعبي المنتخب لديهم حساسية المباريات الصعبة في ظل خوضهم مباريات الدوري الممتاز بالإضافة لخوض لاعبي الأهلي مباراة النهائي للدوري الإفريقي.



ذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره منتخب تونس غدا الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من عمر المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



كان منتخب مصر الأول لكرة القدم حسم تأهله إلي نهائيات كان 2019 وذلك بعد ما فاز على منتخب سوازيلاند بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات.

