محافظ السويس: تذليل عقبات إنشاء محطة صرف الحسني بحي الجناين

ناقش اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة الموقف التنفيذي لمحطة رفع الصرف الصحي لمنطقة الحسني والكراني .



وأكد المحافظ علي مسئولي الهيئة والشركة المنفذة حل أي مشاكل لانجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيلها لتقديم الخدمة لأهالي المنطقة .



وطلب صقر من الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي تحديد مخطط زمني للمشروعات المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب وإعداد تقرير بذلك .



يذكر أن محطة الحسني طاقتها 3 ألاف متر مكعب بتكلفة تقدر بـ 17 مليون جنيه.



شهد الاجتماع رئيس حي الجناين والشركة المنفذة للإنشاءات بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس.

