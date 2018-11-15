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برلمان

الوفد ينعى للأمة البطل الشهيد ساطع النعماني

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:40 م
الرئيس السيسى يقبل
الرئيس السيسى يقبل العقيد ساطع النعمانى
معتز الخصوصى
أكد الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن جميع الوفديين قيادة وأعضاء برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد يتقدمون بخالص العزاء للامة المصرية في وفاة البطل الشهيد العميد ساطع النعماني (نائب مأمور قسم بولاق الدكرور سابقًا ) شهيد إرهاب جماعة الإخوان.

وأشار الهضيبى فى بيان صحفى له، إلى أن العقيد ساطع النعمانى يعتبر أحد أبطال رجال الشرطة المصرية الذين لا يهابون الموت والذي دافع بسلاحه عن الشعب المصري ضد إرهاب الجماعة الارهابية اثناء فض اعتصام النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن العقيد ساطع النعمانى ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، وافته المنية أمس في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، وكان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفي فور نقله للمستشفى لإسعافه.
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