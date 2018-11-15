القبض على مسجل بحوزته كيلو حشيش وأبتريل وسلاح بكفر الشيخ..صور

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي شرف الدين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط مسجل شقي خطر، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، عقب إطلاق النار على القوات أثناء القبض عليه، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.



وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ب.م، 31 سنة، مقيم، مدينة سيدي غازي، دائرة مركز كفر الشيخ، حيث إنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية 3867 لسنة 2018م، جنايات مركز كفر الشيخ، مخدرات، ومطلوب للتنفيذ في 4 أحكام قضائية.



وحال قيام الضباط والقوه المرافقة بتنفيذ إذن النيابة العامة، بادر بإطلاق أعيره نارية من سلاح ناري كان بحوزته بقصد الهرب، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام و34 طلقة، من ذات العيار.



وبتفتيش مسكن المتهم، عثر على كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18 قرصًا لعقار الابتريل المخدر، و450 جنيهًا، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، حيث تم التحفظ على المضبوطات بإشراف العميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، وحُرر المحضر اللازم.

