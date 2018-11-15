تشكيلتان ناريتان لـ إسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل اللاروخا لمواجهة كرواتيا، التي تقام مساء اليوم، الخميس، على ملعب "مكسمير" بالعاصمة "زغرب" ضمن دور المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.



وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا



الدفاع: روبيرتو، إنيجو مارتينيز، راموس، خوردي ألبا



الوسط: بوسكيتس، ساؤول، سيبايوس



الهجوم: إيسكو، أسباس، رودريجو



في المقابل يلعب وصيف بطل العالم كرواتيا بتشكيلة كالاتي:



حراسة المرمى: كالينتش



الدفاع: فرسالكو، لوفرين، فيدا، جيدفاج



الوسط: بروزوفيتش، راكيتيتش، بيريسيتش، مودريتش



الهجوم: ريبيتش، كراماريتش



وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقن بخسارة كرواتيا ف أمام إسبانيا ب6 أهداف ضمن نفس البطولة.



وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تقع كرواتيا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة، وستلعب مباراة أخرى أمام إنجلترا 4 نقاط، الأحد القادم، على ملعب ويمبلي.