القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق أن الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "المولد النبوي الشريف"، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.





وأكد "سعفان" أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.



