ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القوى العاملة: قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي مجانا.. بعد غد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تبدأ وزارة القوي العاملة من بعد غد الأحد وحتي الخميس الموافق 22 نوفمبر الجاري، قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030 .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن البرنامج التدريبي الأول سوف يشمل 150 متدربًا مجانا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، وذلك في مقر فندق انتركونتيننتال "سيتي ستارز"، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية .

ونوه الوزير إلى أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرا إلي أن يشرط في المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن30 عاما، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول في التدريب ، ويقبل جميع الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

وتقبل الطلبات باليد بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، من الأحد وحتي الخميس المقبل ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

وأوضح الوزير أن التدريب يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز، الذي يرمي إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد ، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلي.

وقال الوزير : إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادً.
loading...

ترشيحاتنا

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

تعرف على مصير ليبرمان بعد استقالته من وزارة الجيش

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 نوفمبر

لأول مرة.. أمريكا ترفض انسحاب إسرائيل من الجولان

لميس سلامة: الأطفال ينافسون مشاهير السوشيال ميديا .. فيديو

توفيرا للوقت والمجهود.. واتساب يطلق ميزة جديدة مبهرة

فضيحة في كوكب اليابان.. وزير الأمن الإلكتروني لم يلمس حاسوبا طوال حياته

التعليم: اختبار جديد لقياس مهارات طلاب أولى ثانوي بالمدارس الفنية 24 نوفمبر

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

الحكومة توضح حقيقة فتح باب التعيينات بوزارة العدل

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

فيديو

حسام عبد الغفار: مستوى المستشفيات الجامعية في تطور مستمر
انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات
نيفين جامع: الشباب ركيزة أساسية للدولة في المستقبل.. فيديو
نصر سالم: مصر أصبحت مركزا اقتصاديا موفرا للكثير من فرص العمل.. فيديو
لميس سلامة: الأطفال ينافسون مشاهير السوشيال ميديا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟