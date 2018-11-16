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فن

سميرة سعيد تؤدي آخر بروفة لها استعدادًا لحفل دبي الليلة.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه الديفا سميرة سعيد من آخر بروفة لها أجرتها صباح اليوم الجمعة 16 نوفمبر على مسرح الحفل، استعدادًا لحفلها الليلة بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.

يقام الحفل بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولم تُطرح التذاكر إلى الآن، وينتظر أن تقدم سميرة سعيد خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن احدث أعمال سميرة سعيد الفنية كان فيديو كليب أغنية "سوبر مان"، الذي طرحته شركة روتانا بطريقة الرسوم المتحركة وذلك عبر قناة يوتيوب.



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