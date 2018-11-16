القاهرة السينمائي يصدر كتابا جديدا عن المذكرات المجهولة لصلاح أبو سيف

يصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين التي تقام فى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 2018، كتابا بعنوان "صلاح أبو سيف.. مذكرات مجهولة".



يتناول الكتاب مذكرات المخرج الكبير الراحل التى سجلها الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة في محاورات كان قد أجراها معه، وتناول فيها أسرار تنشر لأول مرة فى رحلة أبو سيف مع السينما والحياة.



وقال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، إنه فخر كبير أن يتم الاحتفاء بمخرج كبير بحجم صلاح أبو سيف بإصدار هذا الكتاب لأنه يحمل مذكرات أحد أهم مخرجي الواقعية في السينما المصرية، ووجود كاتب بقيمة عادل حمودة قام بعمل تلك المذكرات عبر جلسات ثرية، وسيكون بمثابة هدية كبيرة لعشاق السينما ومحبيها.



من جانبه قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن مذكرات المخرج الكبير صلاح أبو سيف، التي يقوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بطرحها في كتاب ضمن مطبوعات دورته الـ 40 أنه كان يذهب يوميًا لمدة 6 أشهر لمنزل المخرج صلاح أبو سيف بمنطقة عابدين، حيث يقيم مع زوجته الثانية هناك، مشيرًا إلي إنه كان يقوم بكتابة كل ما كان يقوله أبو سيف يوميًا ويعرضه عليه للمراجعة كي يتمكن من عرضها للجمهور في أفضل صورة مهنية ممكنة.



وأضاف حمودة أنه نجح في تسجيل الجانب الأكبر من مذكرات صلاح أبو سيف فقط لأن الحالة الصحية له كانت سيئة في هذا التوقيت ولم يقم بالانتهاء منها بشكل كامل وهو ما دفعه لكتابة كل ما تم الانتهاء منه وتم مراجعته بواسطة أبو سيف فقط.



واستكمل "حمودة" قائلًا: "قمت بوضع المذكرات عقب الانتهاء منها في ملف وتركتها بمكتبتي، وحين بحثت عنها بعد ذلك بفترة اكتشفت أنها اختفت وفشلت في العثور عليها وحزنت لذلك كثيرا.هذا العام عثرت علي الملف الخاص بالمذكرات بالمكتبة وفضلت أن يظهر للنور من خلال الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي فقمت بعرض الأمر على إدارة المهرجان ورحبوا بذلك، وقام الناقد الفني طارق الشناوي بقراءة الكتاب وكتابة مقدمته وأكد أن الكتاب يحوي العديد من الأسرار التي لا يعلمها أحد عن حياة صلاح أبو سيف الفنية والعامة".



وقال عادل حمودة إن الكتاب يضم العديد من الأسرار الجديدة ومنها أن فيلم "شباب إمرأة" تجربة ذاتية لصلاح أبو سيف مع صاحبة البنسيون الذي كان يقيم به وقت دراسته في أوروبا، وكذلك اعتقاده أن أم كلثوم تحبه وقت عمله معها كمونتير في أحد أعمالها لأنها كانت تتقرب منه ثم اكتشف بعد ذلك أنه تريد أن تزوجه من قريبة لها، وأيضا رفض الفنان يوسف وهبي العمل معه ثم قيامه بالاعتذار له بعدما أدرك قيمته فنيًا.



ويصدر المهرجان ثلاثة كتب أخرى تعد اضافة هامة إلى المكتبة السينمائية هى كتاب تأريخي عن أربعين دورة لمهرجان القاهرة السينمائي أعده الباحث محب جميل، وكتاب عن النجم حسن حسني للناقد طارق الشناوى، وكتاب عن سينما إحسان عبدالقدوس للناقد سامح فتحى والذى يصدره المهرجان بمناسبة مئوية الكاتب الراحل.