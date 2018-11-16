الحضري يهنئ هيكتور كوبر بعيد ميلاده الـ 63

حرص عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، على تقديم التهنئة إلى هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بمناسبة عيد ميلاده الـ63.



ونشر الحضري على صفحته عبر الإنستجرام، صورة له بصحبة كوبر معلقًا عليها : يحتفل اليوم مستر كوبر بعيد ميلاده ال 63 كل عام وانت طيب مستر كوبر وعيد ميلاد سعيد ‎هيكتور كوبر.





وقاد كوبر الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.



ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

