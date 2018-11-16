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اقتصاد

ننشر ملامح موازنة العام المالي المقبل.. 10 مليارات جنيه خفض في العجز

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبلة والمقرر العمل بها أول يوليو القادم، تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي 6.214 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 963 مليار جنيه عن حجم ذلك الناتج خلال موازنة العام المالي الجاري.

وكشف الوزير عبر منشور إعداد الموازنة الجديدة والذي اطلع "صدى البلد" عليه، عن استهداف الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة إلي 427.8 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم بتراجع قدره 10 مليارات جنيه عما هو مقرر بالعام المالي الجاري، والذي سجل 438.8 مليار جنيه بنسبة 8.4% بنفس الناتج المحلي.

وقال وزير المالية، إن هناك مستهدفا بتخفيض أسعار الفائدة علي أذون وسندات الخزانة لتصبح خلال العام المالي القادم عند 11.9% بدلا من 14.9% خلال العام المالي الجاري، بالإضافة لخفض متوسط نسبة التضخم لـ 10.9% بدلا من 13.2% خلال العام المالي الحالي.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف رفع معدل النمو إلي 6.5% بدلا من 5.8% خلال العام المالي الجاري.
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