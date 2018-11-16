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فن

تامر حسني يبدأ حفله الغنائي في كايرو فيستيفال سيتي .. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
محمد صبحي - سعيد فراج
بدأ النجم تامر حسني حفله الغنائي المقام حاليًا في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، بحضور جماهيري كبير، والذي يقام بتنظيم الثلاثي "اسلام عرفة ومحي الأشموني وعمر الأشموني" أو"x-creavation".

شهد الحفل تجهيزات ضخمة، إذ قام تامر فوزي بتصميم أضخم مسرح تم انشاؤه بالمكان، ومزود بالعديد بوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل، بالإضافة الى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.

وبدأ تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، بعد تقديم "ميدلي" قصير للجمهور، تبعه أغاني البومه الجديد "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويستأنف تامر حاليًا فقرات الحفل.
تامر حسني يبدأ حفله الغنائي في كايرو فيستيفال سيتي .. صور
تامر حسني يبدأ حفله الغنائي في كايرو فيستيفال سيتي .. صور
تامر حسني يبدأ حفله الغنائي في كايرو فيستيفال سيتي .. صور
تامر حسني يبدأ حفله الغنائي في كايرو فيستيفال سيتي .. صور
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