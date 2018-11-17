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10 مليارات جنيه استثمارات قطاع الإسكان بمدينة بدر.. وتنفيذ شقق لمحدودي الدخل وأخرى للعاملين بالعاصمة الجديدة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
  • رئيس جهاز مدينة بدر: الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة بدر
  • تنفيذ 30456 وحدة أخرى بتكلفة 4.416 مليار جنيه وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة
  • 10296 وحدة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة بتكلفة 3.651 مليار جنيه

أعلن المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن المدينة تشهد حجم استثمارات لمشروعات الإسكان المتنوعة الاجتماعى والمميز والفاخر يتجاوز 10 مليارات جنيه، مما ساهم فى عمل طفرة تنموية كبيرة بالمدينة مؤخرا.

وأكد الدسوقي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية (692 عمارة) بالإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، بمدينة بدر، بتكلفة 2.079 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ 30456 وحدة أخرى (1269 عمارة)، بتكلفة 4.416 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة (351 عمارة) بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

وقال إن مشروع "سكن مصر" بالمدينة يضم، 10296 وحدة (429 عمارة)، بتكلفة 3.651 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 53 عمارة، وبلغت نسب التنفيذ فى بعض المواقع 70%، وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ التسليم للسكان، وجارٍ تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية بالمشروع.

وأضاف الدسوقى أنه يجرى تنفيذ 59 مشروعًا خدميًا بالمدينة، وتشمل "حضانات – وحدات صحية – مدارس تعليم أساسى – أسواق تجارية وسويقات – ساحات رياضية – كافتيريا وملعب ثلاثى – مخابز – مراكز طبية"، موضحًا أنه جارٍ طرح تنفيذ "مدرستين للتعليم الأساسي – ملعب – مركز شباب متكامل – حضانة – وحدة صحية – مخبز – سوق تجارية كبيرة – مركز طبى".

يذكر أنه تم طرح شقق للحجز بمدينة بدر ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والمتاح الحجز به حاليا لـــ60 ألف شقة فى 8 مدن جديدة بمساحات تتنوع بين 75 مترا مربعا و90 مترا مربعا، وتعد مدينة بدر الأكثر طلبا ضمن الإعلان الحالى نظرا لتخصيص وحداتها لسكان القاهرة واعتباراها المنفذ الأول لتوفير شقق سكنية لمواطنى العاصمة.
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