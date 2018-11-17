ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منتصر الرفاعي
تشهد القاهرة فى الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل 19 نوفمبر بأحد فنادق الجيزة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن التفاصيل الفنية للرياضات الجديدة والموحدة التى ستقام بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، من بين الـ22 رياضة أوليمبية، والتى تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد مشاركة 197 دولة يمثلها 7500 لاعب، وأكثر من عشرة آلاف مشارك، فى أكبر مشاركة فى تاريخ الألعاب العالمية منذ أول ألعاب عالمية أقيمت 1968.

يعقد المؤتمر بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى، على هامش افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية لكبيرى المدربين فى ثلاث رياضات، هى الدراجات والشراع الموحد والترايثلون الموحد بمشاركة كبيرى مدربين من 11 دولة عربية هم مصر، والعراق، والمغرب، وسوريا، وفلسطين، والكويت، وليبيا، والأردن، وعمان، والسودان، والسعودية.

وصرح الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، بأن الدورات التدريبية الإقليمية الثلاث لكبيرى المدربين التى تستضيفها القاهرة، سوف تشمل دورة مجمعة فى ثلاث رياضات واحدة فى الدراجات والشراع والترايثلون فى الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر، والدورة الثانية فى الجمباز، والتزلج على العجلات، والفروسية، فى الفترة من 16 ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2018، والدورة الثالثة فى الكرة الطائرة، وكرة اليد، والجودو، فى الفترة من 23 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2018، وتهدف الدورات الثلاث فى الرياضات التسع إلى إطلاع كبيرى المدربين على آخر التعديلات الفنية والقوانين الخاصة بتلك الرياضات، خاصة أن هناك مجموعة من الرياضة الجديدة سوف تشهدها ألعاب أبوظبى الـ22 رياضة أوليمبية، وتحرص الرئاسة الإقليمية على إدخالها ضمن الألعاب والمسابقات الخاصة ببرامج دول المنطقة الـ23 دولة.
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019
loading...

ترشيحاتنا

الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية

اليوم.. الخطيب يجتمع بالتشكيل الكامل للجنة التعاقدات

نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

فى ذكرى ميلادها.. نجوى سالم اليهودية التي اعتنقت الإسلام وكرمها السادات

مغردون بعد فوز منتخب مصر :"رايحين لفين ده الملك "

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

دور دينا الشربيني في نسيان عمرو دياب عيد ميلاد توأمه

الخطيب يغادر إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة

علي جمعة يحذر من ذكر اسم رسول الله محمد بدون هذا اللفظ

إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل لفضيلة المفتي و22 ديسمبر للحكم

مكتب وكيل الأزهر يوصي المتزوجين بـ6 أمور تجعل الله يرزقهم بالولد

مكتب وكيل الأزهر يحذر الزوجين من هذا الأمر عند تأخر الإنجاب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

المكسيك: قمنا بإثراء العمل لحماية التنوع البيولوجي ..فيديو
الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر العالمي الـ14 للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي
الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن التنوع البيولوجي.. فيديو
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟