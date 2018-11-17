مؤتمر صحفى للكشف عن التفاصيل الفنية لأولمبياد أبوظبي 2019

تشهد القاهرة فى الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل 19 نوفمبر بأحد فنادق الجيزة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن التفاصيل الفنية للرياضات الجديدة والموحدة التى ستقام بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، من بين الـ22 رياضة أوليمبية، والتى تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد مشاركة 197 دولة يمثلها 7500 لاعب، وأكثر من عشرة آلاف مشارك، فى أكبر مشاركة فى تاريخ الألعاب العالمية منذ أول ألعاب عالمية أقيمت 1968.



يعقد المؤتمر بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى، على هامش افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية لكبيرى المدربين فى ثلاث رياضات، هى الدراجات والشراع الموحد والترايثلون الموحد بمشاركة كبيرى مدربين من 11 دولة عربية هم مصر، والعراق، والمغرب، وسوريا، وفلسطين، والكويت، وليبيا، والأردن، وعمان، والسودان، والسعودية.



وصرح الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، بأن الدورات التدريبية الإقليمية الثلاث لكبيرى المدربين التى تستضيفها القاهرة، سوف تشمل دورة مجمعة فى ثلاث رياضات واحدة فى الدراجات والشراع والترايثلون فى الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر، والدورة الثانية فى الجمباز، والتزلج على العجلات، والفروسية، فى الفترة من 16 ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2018، والدورة الثالثة فى الكرة الطائرة، وكرة اليد، والجودو، فى الفترة من 23 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2018، وتهدف الدورات الثلاث فى الرياضات التسع إلى إطلاع كبيرى المدربين على آخر التعديلات الفنية والقوانين الخاصة بتلك الرياضات، خاصة أن هناك مجموعة من الرياضة الجديدة سوف تشهدها ألعاب أبوظبى الـ22 رياضة أوليمبية، وتحرص الرئاسة الإقليمية على إدخالها ضمن الألعاب والمسابقات الخاصة ببرامج دول المنطقة الـ23 دولة.