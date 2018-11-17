تعرف على تشكيل ودية الفريق الأول وشباب الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، أمام فريق الشباب، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
وبدأ الفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:
الدفاع: سعد سمير – باسم علي – أحمد علاء صبري رحيل.
الوسط: إسلام محارب – حسام عاشور- محمد شريف – ووليد سليمان – أحمد الشيخ.
الهجوم: أحمد ياسر ريان.
وفي المقابل بدأ فريق الشباب بقيادة عادل عبد الرحمن المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان.
الدفاع: كريم يحيى – محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – أحمد حاتم.
الوسط: عمار حمدي – عربي بدر – مصطفى البدري- مصطفى عزت.
الهجوم: عمرو بركات – عمرو جمال.
وبدأ الفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
الدفاع: سعد سمير – باسم علي – أحمد علاء صبري رحيل.
الوسط: إسلام محارب – حسام عاشور- محمد شريف – ووليد سليمان – أحمد الشيخ.
الهجوم: أحمد ياسر ريان.
وفي المقابل بدأ فريق الشباب بقيادة عادل عبد الرحمن المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان.
الدفاع: كريم يحيى – محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – أحمد حاتم.
الوسط: عمار حمدي – عربي بدر – مصطفى البدري- مصطفى عزت.
الهجوم: عمرو بركات – عمرو جمال.