تعرف على تشكيل ودية الفريق الأول وشباب الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، أمام فريق الشباب، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.وبدأ الفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:الدفاع: سعد سمير – باسم علي – أحمد علاء صبري رحيل.الوسط: إسلام محارب – حسام عاشور- محمد شريف – ووليد سليمان – أحمد الشيخ.الهجوم: أحمد ياسر ريان.وفي المقابل بدأ فريق الشباب بقيادة عادل عبد الرحمن المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان.الدفاع: كريم يحيى – محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – أحمد حاتم.الوسط: عمار حمدي – عربي بدر – مصطفى البدري- مصطفى عزت.الهجوم: عمرو بركات – عمرو جمال.