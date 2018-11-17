وزير التنمية المحلية يشارك في قمة المدن والحكومات الأفريقية بالمغرب.. صور

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم "السبت" إلى المملكة المغربية، على رأس وفد حكومي يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.





تأتي الزيارة تلبية لدعوة سكرتير عام المنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية لحضور القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد في مدينة مراكش تحت عنوان " الانتقال إلي مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية"، وذلك خلال الفترة من ١٨ وحتي ٢١ نوفمبر الجاري.





كان في استقبال الوزير شعراوي والوفد المصري لدى وصوله فؤاد العماري سكرتير المنظمة والسفير محمد خليل نائب السفير المصري في المغرب.





من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي اهتمام مصر بالتفاعل مع هذه المنظمة الجامعة للمدن العالمية للتعرف على أحدث التجارب وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية للتفاعل مع مختلف المحافظات في الدول الأخرى .





وأشار الوزير إلى أن الزيارة تهدف أيضا للتعرف على أهم التجارب في مجال تطوير المدن ومواجهة التحديات التي تواجه المدن الكبرى وكيفية إيجاد الحلول فيما يتعلق بالتخطيط العلمي لمواجهة مشكلات التكدس السكاني والعشوائيات والحفاظ علي البيئة ومشكلات الصحة والنقل والخدمات.





وأضاف أنه سيتم خلال المشاركة المصرية طرح استضافة مقر المنظمة الافريقية للمدن في القاهرة، كما سيتم عرض تجارب ناجحة للمحافظات المصرية في مختلف جوانب تخطيط وتنمية المدن واتاحة هذه الخبرات للأشقاء الافارقة، خاصة ما يتعلق بمركز سقارة للتنمية المحلية للتدريب التابع للوزارة، والذي تعتزم الوزارة فتحه لاستضافة متدربين أفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية المصرية تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بافريقيا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارًا في ٢٠١٩.





وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يعرض الوفد المصري تجارب تتعلق بدور المرأة في التنمية المحلية وريادتها وتوليها مناصب في الإدارة المحلية واهتمام الدولة بدعم المرأة باعتبارها أحد أركان المجتمع الأساسي.



