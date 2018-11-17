بنك الطعام المصري يفتتح مزرعة جديدة من مشروع وفرة للإنتاج الحيواني

أعرب الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن سعادته بافتتاح مزارع وفرة للإنتاج الحيواني، والتي تعتبر خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم التي يقدمها البنك من خلال برامج "صك الأضحية" .





وقرر بنك الطعام المصري، الاستثمار في إنشاء مزارع إنتاج حيواني خاصة به منذ 2016، الهدف منها الوصول لتغطية احتياجاته من اللحوم، ويقوم بتوزيع (لحوم أضاحي ولحوم صدقات) على المستحقين طوال العام متبعًا في ذلك أحدث الأساليب العلمية لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني ومحققًا لهدف أساسي من أهدافه، وهو تنظيم عشوائية العمل الخيري من خلال التوزيع على قاعدة بيانات الحالات المستحقة المدروسة لديه وريادته لفكرة صك الأضحية.





وكان البنك قد أنشأ مزارع وفرة للإنتاج الحيواني، والتي تقع في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة على مساحة 20 فدانًا في نوفمبر 2016، وتعتبر المزارع الجديدة إضافة نوعية لهذا المشروع.





وبدأت مزارع وفرة في إنتاج الألبان بعد أن تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم والسلالات الحيوانية الحلابة (بقر ألماني وهولندي وفرنسي)، وذلك بطاقة 600 رأس حلاب في نهاية عام 2016 لإنتاج 20 طن لبن يوميا مخطط زيادتها الى 1200 رأس حلاب نهاية عام 2018 لإنتاج 40 طن لبن يوميًا، إضافة إلى مزرعة تسمين تهدف لتسمين 2000 عجل سنويًا ، 1000 عجل في كل دورة مدتها 6 أشهر ( نوفمبر 2018).





ومشروع مزارع وفرة يوفر أكثر من 100 فرصة عمل للشباب في مختلف أقسام المزارع.. وحرص البنك على أن يتضمن مشروع وفرة مركز تدريب ملحق بالمزرعة لتدريب العاملين في مجال الإنتاج الحيواني (المربين وشباب الخريجين من أطباء وبيطريين ومهندسين زراعين)، إيمانًا منه بضرورة بناء قدرات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.