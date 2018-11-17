محافظ قنا يفتتح تطوير جمعية تنمية المجتمع ووحدة الألبان بقرية بئر عنبر

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال تطوير جمعية تنمية المجتمع ووحدة الألبان بقرية بئر عنبر بمركز قفط، والتي تم تنفيذها من خلال المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية.



جاء ذلك بحضور النائب محمد سليم عسكر عضو مجلس النواب والمهندس ضياء عبده مدير برنامج الزراعة بمؤسسة النداء، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة بقنا والدكتورة ناهد يسري- مسئول مؤسسة ساويرس للتنمية وعدد كبير من أهالي القرية.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم إعادة تطوير مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية بئر عنبر والمقامة علي مساحة 300 متر مربع بالجهود الذاتية لأهالي، كما تم إنشاء وحدة للالبان داخل الجمعية علي مساحة 100 مترمربع بتكلفة تزيد عن نصف مليون جنيه وبقدرة انتاجية من الألبان ومنتجاتها المختلفة حوالي 200 كيلو جرام/يوم، وذلك من خلال المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، لافتًا إلى أن المشروع قام بتوفير 100 فرصة عمل للفتيات بالقرية.



وأكد الهجان، أن المحافظة تسعى إلى تقديم كل الدعم للمرأة والفتاة القنائية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم من خلال التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية دعم ومساندة مبادرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب والفتيات اقتصاديا مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة والقضاء على ظاهرة البطالة.



ومن جانبه أشار مسئولي مؤسستي النداء وساويرس، إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب الفتيات على تصنيع منتجات الألبان المختلفة مثل الزبادي والآيس كريم والجبن بأنواع مختلفة والسمن البلدى والقشطة والزبدة، مشيرين إلى أن الوحدة تضم عددا من الماكينات الحديثة المستخدمة في صناعات الألبان منها ماكينة تبريد وماكينة حضان زبادي وثلاجات وماكينة فراز ألبان وماكينة تعبئة آلية للزبادي تصل قدرتها الإنتاجية إلي 1000 عبوة/ساعة، بالإضافة إلى دعم الوحدة بـــ"تروسيكل" مبرد لعملية النقل الآمن للمنتجات إلي منافذ البيع.