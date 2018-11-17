مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، ألقى كلمة أعرب فيها عن تأييد مصر لما تم اتخاذه من قرارات إصلاحية من أهمها، تخفيض عدد مفوضي الاتحاد الإفريقي من 8 إلى 6 أفراد، لتعزيز العمل الإفريقي.





وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن مصر مؤيدة لاستحداث منصب المدير العام لإدارة الاتحاد إداريًا، وانتخاب المفوضين عن طريق لجنة مكونة من 5 ممثلين للأقاليم الإفريقية.



