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برلمان

رياضة النواب تلتقي محافظ قنا.. وتستعرض المشروعات التنموية وتحديات المنظومة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:27 م
رياضة النواب تلتقي
رياضة النواب تلتقي محافظ قنا
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
التقى الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الشباب والرياضة، والذي يزور الصعيد في جولة تفقدية تستمر 3 أيام، اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وذلك بمقر المبنى العام للمحافظة.

واستهل المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة، اللقاء بتوجيه الشكر للمحافظ نيابة عن أعضاء الوفد، وقام باستعراض الجهود التي يقوم بها الهجان لإحداث نهضة تنموية حقيقية في كافة نواحي المحافظة.

كما طلب أعضاء اللجنة من المحافظ استعراض المشروعات التنموية القائمة بمحافظة قنا والتحديات التي تواجه منظومة الرياضة ومراكز الشباب، حيث أكد الهجان ان المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للعديد من القرى والمراكز، بجانب أنه يتم حاليا إنشاء ما يزيد على 20 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى عمل محطة كهرباء بتكلفة مليار جنيه.

كما استعرض الهجان التحديات التي تواجه منظومة الرياضة وخصوصا التأخر في سرعة اتخاذ القرارات المعنية بإعادة رفع كفاءة مراكز الشباب، بالإضافة إلى المدينة الرياضية التي تم تخصيص قطعة الأرض لها ولم يتم العمل بها حتى الآن، بجانب انتشار الملاعب العشوائية، مشيرا إلى أنه تم إزالة ملعبين حتى الآن وما زال هناك الكثير لم يتم إزالتها بسبب عدم وجود متنفس آخر للشباب، فضلا عن قلة حمامات السباحة الموجودة بقنا.

وتطرق اللقاء، إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية المنظومة الجديدة والكثافة الطلابية بالمدارس، حيث اكد المحافظ ان كثافة الطلاب في معدلاتها الطبيعية باستثناء عدد من المدارس جاري العمل على قدم وثائق لإنشاء عدد من المدارس الاخري لاستيعاب الكثافات الإضافية، كما تم مناقشة اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وتم مناشدة المحافظ بتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتوفير كافة متطلباتهم مع ضرورة عمل حمامات سباحة مخصصة لهم.

وفي نهاية اللقاء وعد المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة بسرعة الانتهاء من كافة التوصيات التي طرحها المحافظ وسيتم توجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة والتنفيذ، وخصوصا ان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة يزور المحافظة غدا لافتتاح عدد من مراكز الشباب.
رياضة النواب تلتقي محافظ قنا.. وتستعرض المشروعات التنموية وتحديات المنظومة
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