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شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
هاني حسين
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنازة الشهيد ساطع النعماني،منذ قليل، ويرافقه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

وقام الرئيس السيسي بتقديم العزاء لاسرة الفقيد الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشهيد العميد ساطع النعمانى، فى مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يتم تحديد موعد تلقى العزاء فى القاهرة حتى الآن.

يشار إلى أن جثمان الشهيد وصل إلى أرض الوطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبر مطار القاهرة الدولى، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن.

ورحل العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العقيد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013،وبدأ في رحلة العلاج من الاصابة إلا أن حالة عينيه تدهورت وفارق الحياة في العاصمة البريطانية لندن فجر الاربعاء الماضي.
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