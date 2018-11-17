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محافظات

محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:37 م
محافظ قنا يلتقي أعضاء
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
يوسف رجب
التقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة بالمحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الرياضية. 

تناول اللقاء مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، وكذا المنشآت الجديدة، حيث عرض محافظ قنا المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة بقطاع الشباب والرياضة.

وأوضح الهجان، أنه يجري إحلال وتجديد لحمامات السباحة بمركز شباب مدينة قنا بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ نادي نقادة الرياضي كما يجري إنشاء مركز شباب بمدينة قنا الجديدة يضم 3 حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وطائرة وسلة ويد علي مساحة حوالي 63 ألف متر وبتكلفة حوالي 90 مليون جنيه، بالإضافة إلي أعمال التطوير التي تشمل العديد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة، مطالبًا أعضاء اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من الأعمال التي تجري بحمامات السباحة بمركزي شباب مدينة قنا ونجع حمادي والملعب الخاص بمركز شباب أولاد نجم بهجوره. 

أعرب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادتهم لزيارة محافظة قنا، مشيرين إلي أن إقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير القائم منها بالمحافظة يهدف إلي دعم الشباب وتنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات ومساعدتهم في قضاء أوقات فارغهم بشكل سليم، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
محافظ قنا يلتقي أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
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